Isola dei Famosi 2021, ex tronista parla della relazione con Akash (Di martedì 30 marzo 2021) Come sappiamo, Akash Kumar è stato eliminato da L’Isola dei Famosi, ma per adesso, pare che sia lui il vero protagonista di questo reality. Tra il mistero sul colore degli occhi, gli attacchi alla conduttrice e gli opinionisti e i vari nomi che ha usato, tutti non fanno altro che parlare di lui. Soprattutto ora che pare sia spuntata fuori anche la relazione tra il modello e un volto noto di Uomini e Donne. Di chi stiamo parlando? Scopritelo con noi. Giovanna Abate e Akash Kumar, quando si sono conosciuti Giovanna Abate ha conosciuto Akash Kumar durante l’ultimo edizione di Miss Italia (dove lei si occupava dei social) e a Casa Chi ha confermato la frequentazione con l’ex naufrago. “Ho conosciuto Akash a dicembre e abbiamo trascorso le ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 30 marzo 2021) Come sappiamo,Kumar è stato eliminato da L’dei, ma per adesso, pare che sia lui il vero protagonista di questo reality. Tra il mistero sul colore degli occhi, gli attacchi alla conduttrice e gli opinionisti e i vari nomi che ha usato, tutti non fanno altro chere di lui. Soprattutto ora che pare sia spuntata fuori anche latra il modello e un volto noto di Uomini e Donne. Di chi stiamondo? Scopritelo con noi. Giovanna Abate eKumar, quando si sono conosciuti Giovanna Abate ha conosciutoKumar durante l’ultimo edizione di Miss Italia (dove lei si occupava dei social) e a Casa Chi ha confermato la frequentazione con l’ex naufrago. “Ho conosciutoa dicembre e abbiamo trascorso le ...

Advertising

Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - IsolaDeiFamosi : Angela Melillo è la prima Leader di questa edizione dell'Isola dei Famosi!?? #Isola?? - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - tommiizorzi : RT @Ri_Ghetto: Ok bene la prossima a uscire è Miryea bravi continuate pure così che un'#isola potenzialmente pazzesca diventerà la patria d… - theiapax : Sono passata al silenziare direttamente le persone: se non parlano d'altro che di GF, Isola Dei Famosi o altre robe… -