Isola dei Famosi 2021 | Akash Kumar fa una rivelazione choc

Nel corso di una diretta Instagram, Akash Kumar non ha parlato solo di tv e di Barbara d'Urso, ma anche di un periodo difficile della sua vita. Una follower del modello gli ha chiesto se tornerà mai a Verona a vivere (adesso sta a Milano) e lui ha risposto che non è nei suoi piani trasferirsi nuovamente. L'ex naufrago de L'Isola dei Famosi ha anche rivelato di avere dei ricordi poco piacevoli legati alla città veneta. La confessione di Akash Kumar "Amo Verona, ma non tutti i veronesi. Molti ragazzi da piccolo mi hanno reso la vita molto difficile – specifica Akash Kumar – Non faccio di tutta l'erba un fascio, però tanti mi hanno fatto cose brutte. Vi dico che sono stato picchiato da 6 ragazzi, mi hanno anche distrutto la macchina.

