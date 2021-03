Infortunio Lewandowski | 4 settimane di stop | out per il PSG

Leggi su calcionews24

(Di martedì 30 marzo 2021) Tegola per il Bayern Monaco: Robertdovrà rimanere fermo per 4, saltando così la sfida al PSG Tegola per il Bayern Monaco. I canali ufficiali del club bavarese fanno sapere che Robertdovrà rimanere fermo per almeno 4a seguito dell’al ginocchio destro patito con la Polonia. La distorsione ai legamenti del ginocchio destro faranno saltare all’attaccante entrambe le sfide di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Roberthas suffered sprained ligaments in his right knee. The striker will be out for around four weeks. pic.twitter.com/aK7lPgso3g — ???FC Bayern English??? (@FCBayernEN) March 30, 2021 Leggi su Calcionews24.com