Falsificavano i dati sulla pandemia per evitare le chiusure in Sicilia | blitz in Regione | arrestati dirigenti e funzionari Si dimette l’assessore indagato

(Di martedì 30 marzo 2021) Sono scattati alcuni arresti questa mattina inperché isull’andamento delladi Coronavirus insarebbero stati alterati permisure restrittive più dure per il contenimento dei contagi.Ruggero Razza,con altridell’assessorato, si è da poco dimesso: «Ho chiesto al governatore Musumeci di accettare le mie dimissioni», ha detto. A falsificare i numeri sui casi positivi e sui tamponi effettuati, a volte anche quelli sui morti, diretti all’Iss sarebbero stati diversidel Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe) finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di falso materiale e ideologico. Gli arresti Gli ...

Grand_Battery : RT @OrNella645587: Arrestati tre tecnici dell’assessorato alla sanità siciliana falsificavano i dati sui contagi di un’intera regione, e no… - Fusillide : RT @Marco_dreams: Blitz dei NAS al Dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell’assessorato alla Salut… - sacchiflavio : RT @Marco_dreams: Blitz dei NAS al Dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell’assessorato alla Salut… - il_brigante07 : RT @OrNella645587: Arrestati tre tecnici dell’assessorato alla sanità siciliana falsificavano i dati sui contagi di un’intera regione, e no… - DaCaiomauro : RT @OrNella645587: Arrestati tre tecnici dell’assessorato alla sanità siciliana falsificavano i dati sui contagi di un’intera regione, e no… -

Ultime Notizie dalla rete : Falsificavano dati

Stretto web

Coronavirus,sui contagi in Sicilia. Cancelleri: 'Razza si dimetta. Le notizie di stamattina sono agghiaccianti' 'Le notizie di stamattina sono agghiaccianti. Per mesi abbiamo assistito alle ...... il secondo, a Roma, dove hanno verosimilmente operato i soggetti indotti in errore, che hanno compilato il bollettino informativo ministeriale anche sulla scorta deifalsi loro trasmessi con ...L'accusa mossa a danno dei funzionari, dei dirigenti e dell'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza, sarebbe motivata dal tentativo di evitare che la Sicilia finisse in zona rossa.Il fascicolo di indagine dei pm di Trapani sulle falsificazioni dei dati sul Covid-19 in Sicilia che oggi ha portato a tre arresti e a un avviso di garanzia all'assessore regionale alla Sanità Ruggero ...