Denise Pipitone è viva ed è in Russia? Una ragazza va in tv per cercare sua madre (Di martedì 30 marzo 2021) Ultime notizie che hanno del clamoroso e che arrivano dalla Russia. E’ davvero possibile che Denise Pipitone sia ancora viva e che si trovi in Russia? E’ davvero lei la ragazza che ha la stessa età della figlia di Piera Maggio ed è andata in tv per cercare la sua mamma? La somiglianza, come mostrano anche le prime immagini arrivate in Italia e mostrate nel promo di Chi l’ha visto per la puntata di domani sera, sono sconvolgenti. La ragazza che si è presentata in tv dicendo di esser stata rapita quando era molto piccola, somiglia tantissimo a Piera Maggio che, in questi anni, non si è mai arresa continuando a cercare sua figlia e ribadendo sempre la sua convinzione. Non vuole credere che Denise sia stata uccisa ma ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 30 marzo 2021) Ultime notizie che hanno del clamoroso e che arrivano dalla. E’ davvero possibile chesia ancorae che si trovi in? E’ davvero lei lache ha la stessa età della figlia di Piera Maggio ed è andata in tv perla sua mamma? La somiglianza, come mostrano anche le prime immagini arrivate in Italia e mostrate nel promo di Chi l’ha visto per la puntata di domani sera, sono sconvolgenti. Lache si è presentata in tv dicendo di esser stata rapita quando era molto piccola, somiglia tantissimo a Piera Maggio che, in questi anni, non si è mai arresa continuando asua figlia e ribadendo sempre la sua convinzione. Non vuole credere chesia stata uccisa ma ha ...

Advertising

Unf_Tweet : - iamellico : RT @fetfruners: scusate la qualità perché ho ripreso lo schermo con il telefono ma ecco la ragazza che potrebbe essere Denise Pipitone #chi… - gecdinetlog : RT @wetassantonio: NON DENISE PIPITONE - wetassantonio : NON DENISE PIPITONE - ehiidemii : ho appena beccato la pubblicità di chi l’ha visto e non vorrei aver capito male perché non trovo altro online ma fo… -