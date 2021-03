Dati falsi sul Covid in Sicilia, tre arresti. L'assessore indagato si dimette (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Dati falsati sul Covid in Sicilia per tenere a bada, almeno dal punto di vista 'contabile' il fenomeno e i provvedimenti conseguenti, evitando le restrizioni della zona rossa. Tre gli arrestati e altri tre indagati tra cui l'assessore alla Salute, Ruggero Razza che si è dimesso pur respingendo le accuse. Il governatore Nello Musumeci si dice sorpreso: "Le zone rosse le abbiamo chieste noi. Fiducia nella magistratura e nell'assessore Razza". Ma il gip è duro e parla "scellerato disegno politico cui sembra estraneo il presidente Musumeci". L'inchiesta della procura di Trapani si abbatte sulla Regione e colpisce il cuore del sistema chiamato a contenere l'emergenza pandemica: il Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'assessorato della Salute. Tre gli ... Leggi su agi (Di martedì 30 marzo 2021) AGI -falsati sul Covid inper tenere a bada, almeno dal punto di vista 'contabile' il fenomeno e i provvedimenti conseguenti, evitando le restrizioni della zona rossa. Tre gli arrestati e altri tre indagati tra cui l'alla Salute, Ruggero Razza che si è dimesso pur respingendo le accuse. Il governatore Nello Musumeci si dice sorpreso: "Le zone rosse le abbiamo chieste noi. Fiducia nella magistratura e nell'Razza". Ma il gip è duro e parla "scellerato disegno politico cui sembra estraneo il presidente Musumeci". L'inchiesta della procura di Trapani si abbatte sulla Regione e colpisce il cuore del sistema chiamato a contenere l'emergenza pandemica: il Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'assessorato della Salute. Tre gli ...

