Corte sportiva d' Appello respinge ricorso Lazio | col Torino si deve giocare

Advertising

ndl00 : Sentenza negativa, #LazioTorino si giocherà: la Corte D’Appello Sportiva ha respinto il ricorso della #Lazio! - FcInterNewsit : Lazio-Torino si deve giocare: la Corte sportiva d'Appello della Figc respinge il ricorso del club biancoceleste - Vittoriog82 : RT @CalcioFinanza: La Corte sportiva d’Appello respinge il ricorso di Lotito: Lazio-Torino si dovrà giocare - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: La Corte sportiva d’Appello respinge il ricorso di Lotito: Lazio-Torino si dovrà giocare - siamo_la_Roma : ?? Respinto il ricorso della #Lazio ?? La Corte sportiva d’Appello ha deciso ?? #LazioTorino si giocherà #ASRoma… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte sportiva

Ladi Appello ha dato ragione giudice sportivo e ha quindi respinto il ricorso della Lazio. La sfida col Torino si deve quindi giocare. cosa era successo ? La partita era stata rinviata ...ROMA - Respinto il ricorso della Lazio, la partita con il Torino si deve giocare. Ecco il verdetto arrivato dallad'Appello dopo il dibattimento andato in scena ...La Corte Federale d’Appello della Figc ha respinto il ricorso della Lazio sulla mancata disputa del match del 2 marzo Lazio-Torino, confermando dunque che la partita non disputa per la mancata present ...TORINO - E' arrivato il verdetto della Corte Sportiva d'Appello dopo il dibattimento andato in scena ieri: il ricorso della Lazio, che aveva chiesto il 3-0 a tavolino, è stato respinto e la partita di ...