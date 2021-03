Colombe e uova di Pasqua al Policlinico Federico II di Napoli per promuovere i vaccini (Di martedì 30 marzo 2021) uova di Pasqua e Colombe a coloro che si vaccineranno venerdì santo presso il centro vaccinale del Policlinico Universitario della Federico II di Napoli. L’iniziativa del Campus della Salute della professoressa Annamaria Colao e della Società per amore di Anna di Biase. Vaccino, uova di Pasqua, Colombe e altri doni. Solo con il vaccino potremo Leggi su 2anews (Di martedì 30 marzo 2021)dia coloro che si vaccineranno venerdì santo presso il centro vaccinale delUniversitario dellaII di. L’iniziativa del Campus della Salute della professoressa Annamaria Colao e della Società per amore di Anna di Biase. Vaccino,die altri doni. Solo con il vaccino potremo

