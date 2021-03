BrianzAcque lancia il bilancio di sostenibilità partecipato del territorio

(Di martedì 30 marzo 2021) Undideldella Brianza: questo il progettoto dacon l’appoggio della Provincia di Monza e Brianza, che ha visto oggi, con l’incontro della cabina di regia, la definizione dell’agenda dei lavori. Un progetto, il primo in Italia, condiviso da molti attori del: sono 57 ad oggi le realtà pubbliche e private che hanno deciso di partecipare all’iniziativa per mettere a sistema le buone pratiche disociale, ambientale ed economica esistenti, avviare una prima misurazione del contributo del sistema Brianza per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu e realizzare il primoterritoriale. La ...

