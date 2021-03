Avanti un Altro, la concorrente sta per vincere poi la gaffe: “Che sciocca” – FOTO (Di martedì 30 marzo 2021) Avanti un Altro regala ogni pomeriggio delle perle niente male, ma anche qualche gaffe. Questa volta è la concorrente che inciampa proprio sul più bello: cosa è successo nel gioco… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 30 marzo 2021)unregala ogni pomeriggio delle perle niente male, ma anche qualche. Questa volta è lache inciampa proprio sul più bello: cosa è successo nel gioco… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

robersperanza : Ho firmato il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie… - Corriere : Ferrari, ecco perché ad Imola può puntare ad un altro passo avanti - virginiaraggi : Iniziato stamattina sgombero Area F del campo rom di Castel Romano. Un altro passo in avanti per superamento e chiu… - isladecoco7 : RT @Marcell77640487: Fatemi capire. C'è un numero ritenuto accettabile per riaprire? Gli ospedali vuoti? Zero positivi su 500 milioni di ta… - Blue_Lily_78 : RT @RossanelDNA: Succedono cose nella vita da un momento all’altro che ti lasciano senza parole! Cose che nn puoi fare niente per non farle… -