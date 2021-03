Assegno unico per i figli, via libera del Senato (Di martedì 30 marzo 2021) Il Senato ha approvato l’Assegno unico per i figli. Via libera arrivato con 227 voti a favore, nessun no e 4 astenuti. ROMA – Il Senato ha dato il suo assenso all’Assegno unico per i figli. La misura, che lo scorso luglio ha ricevuto il via libera della Camera, è stata votata quasi all’unanimità da parte di Palazzo Madama. I sì sono stati 227, 4 gli astenuti e nessuno dei Senatori ha votato contro. “E’ un provvedimento importante – il commento di Elena Bonetti, riportato da La Repubblica – perché inizia un tempo nuovo, del futuro, della ripartenza. Si rimettono al centro le nuove generazioni“. Cosa prevede la misura La misura, che ha avuto il via libera dal Parlamento, ... Leggi su newsmondo (Di martedì 30 marzo 2021) Ilha approvato l’per i. Viaarrivato con 227 voti a favore, nessun no e 4 astenuti. ROMA – Ilha dato il suo assenso all’per i. La misura, che lo scorso luglio ha ricevuto il viadella Camera, è stata votata quasi all’unanimità da parte di Palazzo Madama. I sì sono stati 227, 4 gli astenuti e nessuno deiri ha votato contro. “E’ un provvedimento importante – il commento di Elena Bonetti, riportato da La Repubblica – perché inizia un tempo nuovo, del futuro, della ripartenza. Si rimettono al centro le nuove generazioni“. Cosa prevede la misura La misura, che ha avuto il viadal Parlamento, ...

