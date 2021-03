Addio a Petr Kellner | il miliardario è morto in un incidente in elicottero

(Di martedì 30 marzo 2021), l’uomo più ricco della Repubblica Ceca, èin un tragicoaereo in Alaska, dove era andato per fare eliscì.Ilcecoin uninsulle montagne dell’Alaska. Era uno degli uomini più ricchi al mondo. A confermare la notizia della tragedia, riportata per prima dall’agenzia di stampa Ctk, è stato il Ppf Group, holding di partecipazioni con sede a Praga fondato da. L’si è verificato poco dopo le 18.30 di sabato 27 marzo vicino al ghiacciaio Knik, a circa 80 chilometri a Est di Anchoragee, dove il noto imprenditore si era recato per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Addio Petr

Ck12 Giornale

... e cioè che'sin è stato vittima di un omicidio (e non di un incidente, come inizialmente si ... Erin protegge un testimone Pubblicità Le indagini di Lolita Lobosco : l'alla polizia Le ...... noi responsabili federali? l'parallelo della cancelliera e ora del ct strumento di guerra ... il presidente del partito nella commissione per gli affari esteri,Bystron, e il presidente del ...Petr Kellner, l'uomo più ricco della Repubblica Ceca, è morto in un tragico incidente aereo in Alaska, dove era andato per fare eliscì."C'erano in ballo cento posti di lavoro subito che ci sarebbero serviti, ma la posta in gioco era troppo alta", avrebbe poi raccontato ...