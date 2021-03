10 uova doppiamente buone

Leggi su linkiesta

(Di martedì 30 marzo 2021) Se è vero che Pasqua siamo tutti più buoni – ah no, quello è il Natale, ma facciamo come se – è sacrosanto che la nostra golosità possa anche aiutare gli altri. Per questa seconda Pasqua in lockdown (una specie di «Per quest’anno non cambiare», insomma), abbiamo deciso di redigere una lista delle diecisolidali, dunque. Sono tutte ordinabili online, quindi la giustificazione che non si è trovato il consueto banchetto in piazza come sempre, ahimè, non regge più. I bambini delle fate È l’uovo di Pasqua più famoso dell’anno, quello firmato dalla “nostra” Chiara Ferragni, i cui proventi verranno devoluti a I bambini delle fate, fondazione di Franco e Andrea Antonello che da oltre quindici anni si occupa «di assicurare sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale gestiti da partner locali a beneficio ...