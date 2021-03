Walt Disney | aumenta prezzi servizi streaming

(Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Performance debole per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,44% rispetto alla seduta precedente. A pesare sulle azioni contribuisce la decisione del gruppo dell’intrattenimento dire iper i suoidi. In particolare, l’abbonamento mensile+ è salito di 1 dollaro in USA da 6,99 a 7,99 dollari a fronte di un incremento da 69,99 a 79,99 per quello annuale. La tendenza ad una settimana del creatore di Mickey Mouse è più fiacca rispetto all’andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato. Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del ...

Il Messaggero

Ecco il poster della serie+ "Cambio di direzione": Crediti foto: TheCompany

Come in un film di Hollywood e forse anche di più, ecco la storia della speculazione al ribasso fallita su Viacom Cbs e altri colossi dell'intrattenimento. E di come il "buco" del margin call abbia co ...