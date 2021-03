Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021)29 MARZOORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA A1 FIRENZE, PER LAVORI SI RALLENTA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO VERSO FIRENZE. POSSIBILI RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DEL CANTIERE. RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTONAPOLI, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER FROSINONE IN DIREZIONE NAPOLI, SEMPRE PER LAVORI IN CORSO. CAMBIAMO ARGOMENTO IL GRAN PREMIO DI FORMULA “E” TORNA NELLA CAPITALE. PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE TAPPE DEL GRAN PREMIO DI, IN PROGRAMMA I PROSSIMI 10 E 11 APRILE. ATTIVE MODIFICHE ...