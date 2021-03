Vaia: “Basta terrorismo su varianti, non possono essere scusa per chiudere” (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar – “Basta col terrorismo sulle varianti del coronavirus, non possono essere una scusa per chiudere“: così Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma. “Sono contrario a drammatizzare la questione delle varianti del coronavirus. C’è chi le usa come clava, invece vanno studiate. Quando, durante l’estate, era spuntata quella spagnola, nessuno si è preoccupato. E pure quella inglese, ormai, la conosciamo”, fa presente il medico. “No a mezzi di distrazione di massa: il nostro obiettivo primario è vaccinare la popolazione. Le varianti, poi, non possono essere una scusa per chiudere“. Vaia non ci gira ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar – “colsulledel coronavirus, nonunaper“: così Francesco, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma. “Sono contrario a drammatizzare la questione delledel coronavirus. C’è chi le usa come clava, invece vanno studiate. Quando, durante l’estate, era spuntata quella spagnola, nessuno si è preoccupato. E pure quella inglese, ormai, la conosciamo”, fa presente il medico. “No a mezzi di distrazione di massa: il nostro obiettivo primario è vaccinare la popolazione. Le, poi, nonunaper“.non ci gira ...

