Uomini e Donne | anticipazioni del 29 marzo | liti e discussioni in studio

(Di lunedì 29 marzo 2021) Primo appuntamento settimanale diRiparte una nuova settimana di programmazione di, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Venerdì scorso il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere le lamentele di Gemma Galgani per la fuga del cavaliere Maurizio, secondo lei causata dalle critiche di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Inoltre, la 71enne torinese ha avuto modo di fare un aperitivo con l’ex professore. Inoltre si p parlato anche del Trono classico con il giovane Giacomo. Cosa vedremo nella puntata in onda oggi pomeriggio alle 14:45? Lefornite in rete svelano che più tardi si parlerà anche di Luca ed Alessandro. Ma andiamo con ordine. Trono classico: le esterne di Massimiliano e Samantha Nella puntata die ...

In merito al suo coming out, Regan spiegò di essere uscito nella sua vita sia conche cone di provare attrazione per entrambi i generi pur non avendo avuto molte relazioni. 'Sono .../ Anticipazioni registrazione 28 marzo: Gemma e Nicola di nuovo... Magari Francesca Fialdini oggi a " Da noi... A ruota libera " su Rai1 riuscirà a carpire qualche informazione in più ...Lavoro o figli? Una scelta a cui le donne, oggi ancora più di ieri, sono condannate. Non dovrà più essere così, è l’impegno del premier Mario Draghi. «Intendiamo lavorare ...Dal trono di Uomini e Donne agli autografi sui libri: Luigi Mastroianni diventa uno scrittore in poco tempo. Il regalo più grande è per lui ...