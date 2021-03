Tutto il calcio con un solo abbonamento? Ecco il possibile scenario (Di lunedì 29 marzo 2021) possibile svolta epocale per seguire Tutto il calcio con solo abbonamento L’assegnazione dei diritti TV della Serie A per il prossimo triennio ha aperto il dibattito tra i tifosi su quelli che saranno i costi per seguire le diverse competizioni. Ad oggi, infatti, servirebbe un abbonamento a DAZN per la Serie A, uno ad Amazon Prime per 16 partite di Champions League e uno a Sky per seguire le altre partite della Champions League e dell’Europa League. Secondo quanto riportato da La Repubblica, non è da escludere l’opzione di un unico abbonamento che permetta la visione di Tutto il calcio. “Già oggi, per seguire la stagione di Serie A in corso, è possibile acquistare in promozione a 29,99 euro Tim Vison + Dazn (3 ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 29 marzo 2021)svolta epocale per seguireilconL’assegnazione dei diritti TV della Serie A per il prossimo triennio ha aperto il dibattito tra i tifosi su quelli che saranno i costi per seguire le diverse competizioni. Ad oggi, infatti, servirebbe una DAZN per la Serie A, uno ad Amazon Prime per 16 partite di Champions League e uno a Sky per seguire le altre partite della Champions League e dell’Europa League. Secondo quanto riportato da La Repubblica, non è da escludere l’opzione di un unicoche permetta la visione diil. “Già oggi, per seguire la stagione di Serie A in corso, èacquistare in promozione a 29,99 euro Tim Vison + Dazn (3 ...

