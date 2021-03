Tommaso Zorzi | “Il calcio? Mi interessano i calciatori | Dybala è bono” E lo ha scoperto…

(Di lunedì 29 marzo 2021) È il personaggio del momento.è l'influencer che ha vinto Il Grande Fratello Vip ed è riuscito a mettersi in mostra per le sue capacità artistiche e la sua passione per la tv. Tanto che tutti immaginano per lui che 'da grande' farà il conduttore tv. A quanto pare non passerà molto tempo dall'esordio come conduttore. Intanto, dopo essere diventato opinionista fisso dell'Isola dei Famosi accanto a Ilary Blasi, è stato ospite di diverse trasmissioni, compreso il Maurizio Costanzo Show che va in onda in seconda serata su Canale 5.caption id="attachment 116151" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionLe interviste si sprecano. Ne ha concessa una anche a Fabrizio Biasin, per Libero il quotidiano. E quando il giornalista gli ha chiesto del suo rapporto con il, la sua risposta è stata inerente alle sue ...

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

... Akash Kumar è una furia da quando è tornato in Italia e di accuse ce n'è per tutti: l'ultima, cronologicamente parlando, è per. Qualche giorno fa invece lo sfogo: una confessione su ...Tanta paura per il vincitore del Grande Fratello Vip 2021, nonché opinionista de L'Isola dei Famosi,. La sua cagnolina, l'adorata Gilda , l'ha fatto spaventare dopo una brutta caduta dal letto. A raccontare l'accaduto è stato lo stesso giovane milanese, che attraverso la propria pagina ...Grande attesa per la puntata de L'Isola dei famosi 2021 in programma su Canale5 dalle 21,30 lunedì 29 marzo, per la conduzione di ...L’Isola dei Famosi 2021, per la gioia dei fan di Tommaso Zorzi, si allunga: il reality non terminerà a maggio, come previsto, ma a giugno. L’indiscrezione è stata lanciata da Riccardo Signoretti, che ...