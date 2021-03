Suez | ha iniziato a muoversi la nave porta container Ever Given incagliata nel Canale da martedì scorso

(Di lunedì 29 marzo 2021) Navi e gru al lavoro per liberare la gigantescache ha bloccato per sei giorni ildi. La MV, la gigantescapiù lunga di quattro campi da calcio, è rimasta bloccata trasversalmente da, paralizzando il commercio internazionale e costando miliardi di dollari all’economia globale. L’incidente ha infatti costretto le aziende a scegliere tra lasciare le navi in attesa o dirottarle circumnavigando l’Africa, manovra che costringe a un consumo notevole di carburante per poter percorrere i 9 mila chilometri, e oltre una settimana di viaggio, al traffico tra Asia e Europa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La nave portacontainer Ever Given , lunga 400 metri, che ha bloccato il Canale diper quasi una settimana, haa muoversi: è quanto hanno rilevato questa mattina i siti di osservazione del traffico marittimo Vesselfinder e myshiptacking . Secondo i siti, riferisce Le ...La nave porta - container Ever Given lunga 400 metri che ha bloccato il Canale diper quasi una settimana haa muoversi. La Ever Given infatti è stata rimessa a galla questa mattina all'alba ed è tornata a galleggiare, quindi sarà solo questione di poco tempo e la ...A fine mattinata potrebbero concludersi con successo le operazioni per riattivare il traffico marittimo nel canale di Suez Ripristinato parzialmente il galleggiamento della portacontainer “Ever Give ...Dall'inaugurazione nel 1869 alla nazionalizzazione del 1956. La storia di una via d'acqua ancora fondamentale per il commercio e l’economia mondiale nel discorso di Bauer e in quello di Nasser. “Bisog ...