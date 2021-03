Sudorazione eccessiva | i rimedi naturali

(Di lunedì 29 marzo 2021) Alessandro Nunziati La, anche detta Iperidrosi, è un tipo di alterazione patologica del normale funzionamento della. Questa condizione può verificarsi in ogni momento, anche se è provato che spesso si verifica in concomitanza con stati di tensione emotiva, come stress, fretta o ansia. Come capire se si tratta di semplicefisiologica o di iperidrosi? Semplice, la caratteristica principale di questa condizione è la massicciain alcune zone del corpo come ascelle, piedi, mani, schiena, torace e fronte non legata a momenti di sforzo fisico del corpo – come durante l’attività fisica – o a temperature esterne particolarmente elevate?.abbondante una condizione comune Laè una normale ...

