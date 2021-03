Prepara una ricetta col Moscato di Scanzo e partecipa al contest: in palio una bottiglia di vino pregiato (Di lunedì 29 marzo 2021) Si chiama Cooking contest per Moscato di Scanzo Lovers ed è il primo concorso dedicato agli amanti di quel vino che porta il nome di Bergamo a spasso per il mondo, pensato per celebrare le imminenti festività di Pasqua e Pasquetta. “Con questa iniziativa – spiegano dal Consorzio del Moscato di Scanzo – vogliamo coinvolgere il maggior numero di persone, dentro e fuori dalla nostra piccola DOCG. Riteniamo che il periodo pasquale sia un momento di rinascita, mai come in questo periodo, in cui volenti o nolenti, siamo costretti a passare più tempo tra le mura domestiche sentiamo la necessità scoprirci creativi anche ai fornelli”. Per partecipare al contest basta avere una bottiglia di Moscato di Scanzo ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 29 marzo 2021) Si chiama CookingperdiLovers ed è il primo concorso dedicato agli amanti di quelche porta il nome di Bergamo a spasso per il mondo, pensato per celebrare le imminenti festività di Pasqua e Pasquetta. “Con questa iniziativa – spiegano dal Consorzio deldi– vogliamo coinvolgere il maggior numero di persone, dentro e fuori dalla nostra piccola DOCG. Riteniamo che il periodo pasquale sia un momento di rinascita, mai come in questo periodo, in cui volenti o nolenti, siamo costretti a passare più tempo tra le mura domestiche sentiamo la necessità scoprirci creativi anche ai fornelli”. Perre albasta avere unadidi...

Advertising

Corriere : Johnny Depp, intruso entra nella sua villa, fa una doccia e si prepara un drink: arrestato - jan_khler : Dai rumori scassacazzo in cielo, in zona San Paolo-Eur, stanno a prepara’ una Pasqua colle frecce tricolori (yummy)… - internewsit : Lukaku, addio vicino? No, Inter prepara rinnovo. Il club ha una 'garanzia' - - sialcobas : 7 APRILE 2021 – La Rete Europea contro la commercializzazione della salute scrive una lettera alle istituzioni e pr… - euphoonie : non sto davvero guardando un video di follettina creation mentre prepara una cena romantica per il maritozzo con la panna -