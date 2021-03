Per i rider di Just Eat sarà applicato il contratto di logistica (Di lunedì 29 marzo 2021) Accordo aziendale tra Just Eat e sindacati. In base all’intesa raggiunta oggi, fanno sapere le sigle sindacali, l’azienda ha accettato l’applicazione ai rider del contratto nazionale trasporti merci e logistica “integralmente”, di fatto riconoscendoli come “lavoratori subordinati”. L’accordo è stato sottoscritto dalla società, assistita dall’avvocato Giampiero Falasca, e i rappresentanti delle categorie Cgil, Cisl, Uil dei trasporti di Filt, Fit, Uiltrasporti e dei rappresentanti dei lavoratori atipici Nidil, Felsa, Uiltemp. Il negoziato, fanno sapere i sindacati in una nota, ”è stato favorito e accompagnato dalle confederazioni e ha visto la partecipazione di alcune associazioni di rider aderenti alla rete ‘rider X i Diritti’”. “Un risultato importante, frutto di un lungo confronto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Accordo aziendale traEat e sindacati. In base all’intesa raggiunta oggi, fanno sapere le sigle sindacali, l’azienda ha accettato l’applicazione aidelnazionale trasporti merci e“integralmente”, di fatto riconoscendoli come “lavoratori subordinati”. L’accordo è stato sottoscritto dalla società, assistita dall’avvocato Giampiero Falasca, e i rappresentanti delle categorie Cgil, Cisl, Uil dei trasporti di Filt, Fit, Uiltrasporti e dei rappresentanti dei lavoratori atipici Nidil, Felsa, Uiltemp. Il negoziato, fanno sapere i sindacati in una nota, ”è stato favorito e accompagnato dalle confederazioni e ha visto la partecipazione di alcune associazioni diaderenti alla rete ‘X i Diritti’”. “Un risultato importante, frutto di un lungo confronto ...

