Pd | il segretario Mimmo Carretta positivo al Covid | “Non chiamatela semplice influenza”

(Di lunedì 29 marzo 2021)del Partito Democratico di Torino ha il Coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso sul suo profilo Facebook con un post e con una sua foto in casa in isolamento con sulle pareti la scritta ‘You’ll never walk alone’, celebre slogan dei tifosi della Kop di Liverpool.scrive che sta tornando e poi racconta la sua esperienza con il Coronavirus. Sono molti i messaggi di solidarietà che sta ricevendo ilmetropolitano in queste ore. “Intanto, fatemelo dire, il virus è una montagna di merda. Devono saperlo tutti, Il virus è una montagna di merda. “Se quando arriva non peschi dal boccione il bigliettino con su scritto “asintomatico”, piombi nel purgatorio dell’incertezza. Da quel momento, il virus entra nella testa e non ti lascia pensare ad altro perchè ...

Ildel Pd torineseCarretta è positivo al coronavirus Covid. E' stato lui stesso ad annunciarlo questa mattina con un post molto intenso su Facebok, comunicando di essere ormai in via di ......del partito e presidente UDI) provocando una lacerazione che ancora non si riesce a ... 4 " ANTONINO PICCIANO MEDICO - POETA << Carissimo, grazie per avermi citato a proposito della ...Mimmo Carretta, segretario del Partito Democratico di Torino ha il Coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso sul suo profilo Facebook con un post e con una sua foto in casa in isolamento con sulle pare ...Il segretario metropolitano del Partito democratico Torino su Facebook: «È un attimo, sottile come una riga sul foglio, appunto. Ma almeno non chiamiamola semplice influenza» ...