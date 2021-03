Parma, in cinque lavorano a parte in vista del Benevento (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Parma prosegue il suo percorso di avvicinamento alla sfida con il Benevento in programma sabato alle ore 15 al Ciro Vigorito. Roberto D’Aversa ha diverse situazioni da valutare, la più importante riguarda la conta dei disponibili e le condizioni di diversi elementi che non sembrano essere al top della forma. Nella seduta odierna si sono allenati a parte in cinque, oltre a Iacoponi che è impegnato in un ciclo di terapie. Non hanno lavorato con il gruppo Andrea Conti, Andreas Cornelius, Gervinho, Roberto Inglese e Lautaro Valenti. Domani è prevista una seduta mattutina a Collecchio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIlprosegue il suo percorso di avvicinamento alla sfida con ilin programma sabato alle ore 15 al Ciro Vigorito. Roberto D’Aversa ha diverse situazioni da valutare, la più importante riguarda la conta dei disponibili e le condizioni di diversi elementi che non sembrano essere al top della forma. Nella seduta odierna si sono allenati ain, oltre a Iacoponi che è impegnato in un ciclo di terapie. Non hanno lavorato con il gruppo Andrea Conti, Andreas Cornelius, Gervinho, Roberto Inglese e Lautaro Valenti. Domani è preuna seduta mattutina a Collecchio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

