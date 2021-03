Lecce | minaccia col fucile la compagna | la figlia di 12 anni chiama il 113 e lo fa arrestare

Leggi su limemagazine.eu

(Di lunedì 29 marzo 2021)colla. Gli agenti della questura dihanno arrestato e messo ai domiciliari un uomo di 42con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, ricettazione eaggravata e detenzione di armi clandestine. A chiedere aiuto è stata ladi 12che in lacrime hato il 113: il padre si era scagliato per l’ennesima volta contro la mamma che voleva denunciarlo. Un uomo di quarantadue, con alle spalle numerosi precedenti di polizia, è finito in manette dopo che una bambina di 12, dinanzi alle continue violenze del padre, in lacrime hato il 113 per denunciare quanto stava accadendo a casa sua. È accaduto ...