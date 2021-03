La storia del medico che dopo 7 mesi in ospedale col Covid rinuncia alla pensione e torna in corsia

Leggi su limemagazine.eu

(Di lunedì 29 marzo 2021) . Annibale Cassano, 67 anni, è undi Castellaneta (Taranto) che nel marzo del 2020 ha contratto il-19 in. Perha combattuto contro il Coronavirus, finendo anche in coma per tre giorni. Ma quando finalmente è guarito, ha scelto di continuare a lavorarendo. Si chiama Annibale Cassano, ha 67 anni, ed è uncheaver contratto ile aver combattuto per oltre settecontro questo virus, una volta guarito ha deciso diree dire a fare il suo lavoro in. Arriva da Castellaneta, nella provincia di Taranto, la ...