La protesta di don Giulio: 'Se non posso benedire le coppie gay, non benedico neppure le palme' (Di lunedì 29 marzo 2021) La protesta del parrocco di Bonassola, che ha deciso di non benedire palme e ulivi per manifestare 'il mio ritenere assurdo' il divieto ribadito recentemente dalla Congregazione per la dottrina della ... Leggi su today (Di lunedì 29 marzo 2021) Ladel parrocco di Bonassola, che ha deciso di none ulivi per manifestare 'il mio ritenere assurdo' il divieto ribadito recentemente dalla Congregazione per la dottrina della ...

Advertising

Sabrina59695495 : RT @cronaca_news: Bonassola: parroco don Giulio Mignani non benedice le palme per protesta contro la non benedizione alle coppie gay https:… - LidiaGay : RT @ilgiornale: ?? 'Se non posso benedire le coppie #gay, allora non benedico neppure palme e ramoscelli d’olivo”. È questa la protesta di… - Sildon8 : RT @ilgiornale: ?? 'Se non posso benedire le coppie #gay, allora non benedico neppure palme e ramoscelli d’olivo”. È questa la protesta di… - ilgiornale : ?? 'Se non posso benedire le coppie #gay, allora non benedico neppure palme e ramoscelli d’olivo”. È questa la prot… - ineedtheem : RT @radio_zek: La protesta di Don Giulio #domenicadellepalme -