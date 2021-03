La Noble ROM 1.1 porta la OneUI 3.1 su Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Noble ROM

Androidworld

Detto questo, chi si ritrova con un Samsung Galaxy S9 o un Note 9 e intende provare One UI 3.1, da oggi può farlo con ladi Alex Rubino (meglio conosciuto come AlexisXDA, Recognized ...Galaxy Note 9 , presentato quasi tre anni fa, è ancora un ottimo dispositivo ed è utilizzato da tantissime persone. L'ultima versione software disponibile è però la One UI 2.5 con Android 10 , ma su ...Noble ROM 1.1 è la custom ROM che porta tutte le novità della OneUI 3.1 anche su Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ ...