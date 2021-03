Juve, Ronaldo è in affanno. Portogallo furioso con l'arbitro (Di lunedì 29 marzo 2021) L'immagine ha fatto il giro del globo. La fascia di capitano, lì, abbandonata sul terreno di gioco del Marakana di Belgrado , gettata via in un impeto di rabbia, dopo aver subito un'ingiustizia grande ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 29 marzo 2021) L'immagine ha fatto il giro del globo. La fascia di capitano, lì, abbandonata sul terreno di gioco del Marakana di Belgrado , gettata via in un impeto di rabbia, dopo aver subito un'ingiustizia grande ...

Advertising

ZZiliani : Dall’album dei ricordi. I 3 gol di cui si parla, tutti non dati e tutti a favorire la #Juve, avvennero tutti in un… - SkySport : Juve, Pinsoglio: 'Così è nata l'amicizia con Cristiano Ronaldo. E a cena paga sempre lui' - forumJuventus : GdS: 'CR7 resta, ma vuole una Juve più completa. Ronaldo è deluso ma vota la fiducia ai bianconeri, a cui chiederà… - junews24com : Marchisio strizza l’occhio all’obiettivo Juve: «Sono davvero contento per lui» - sportli26181512 : Juve, Ronaldo è in affanno. Portogallo furioso con l'arbitro: Il gol fantasma non concesso con la Serbia fa gridare… -