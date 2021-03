Incredibile Saviano: sfrutta Dante per attaccare la Meloni sulla cultura italiana. E Franceschini? (Di lunedì 29 marzo 2021) Questa è da raccontare: è difficile davvero elencare i tanti – tra politici, intellettuali, accademici e giornalisti – accorsi a difendere Dante dalla penna di Arno Widmann, eppure Roberto Saviano ne ricorda solo due. Conoscendone la faziosità, non è difficile indovinare l’identità dei due superfortunati da lui citati sul Corriere della Sera: Giorgia Meloni e Matteo Salvini. E poiché non poteva attaccarli nel merito, li ha accusati di aver difeso il Sommo Poeta solo «per coprire il fatto che non hanno né progetti né piani né visione per ritirare su (sic) la cultura italiana». Mah, passi pure per Salvini, leader di una forza attualmente al governo. Ma che Saviano selezioni con cura il bersaglio per impallinare l’unico leader dell’opposizione, è gesto che si commenta da ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021) Questa è da raccontare: è difficile davvero elencare i tanti – tra politici, intellettuali, accademici e giornalisti – accorsi a difenderedalla penna di Arno Widmann, eppure Robertone ricorda solo due. Conoscendone la faziosità, non è difficile indovinare l’identità dei due superfortunati da lui citati sul Corriere della Sera: Giorgiae Matteo Salvini. E poiché non poteva attaccarli nel merito, li ha accusati di aver difeso il Sommo Poeta solo «per coprire il fatto che non hanno né progetti né piani né visione per ritirare su (sic) la». Mah, passi pure per Salvini, leader di una forza attualmente al governo. Ma cheselezioni con cura il bersaglio per impallinare l’unico leader dell’opposizione, è gesto che si commenta da ...

