I disabili nelle paritarie non dovranno più pagare l' insegnante di sostegno

Suor Anna Monia Alfieri Finalmente la libertà di scelta educativa dei genitori, nell'ambito del Servizio Nazionale di Istruzione - cioè tra scuola statale e paritaria - può esercitarsi senza dover pagare rette aggiuntive e discriminanti È deciso: i bambini disabili potranno frequentare le scuole pubbliche paritarie, senza dover pagare il docente di sostegno. Non solo: con l'apporto aggiuntivo di Regioni e Comuni potranno sceglierle liberamente e frequentarle senza l'onere aggiuntivo delle rette, avendo già corrisposto le imposte. Finalmente, prioritariamente per i bambini più svantaggiati, la libertà di scelta educativa dei genitori, nell'ambito del Servizio Nazionale di Istruzione - cioè tra scuola statale e paritaria - può esercitarsi senza dover pagare rette ...

