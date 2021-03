Hilary Duff: nasce la collezione trucco di Lizzie McGuire (Di lunedì 29 marzo 2021) Strana, soprattutto se ti chiami Hilary Duff. E mentre dai alla luce il terzo figlio (con parto in acqua documentato da foto…), sei coinvolta in una seconda nascita. A distanza di due giorni dalla nascita del piccolo Mae James Bair (il 24 marzo), infatti, Hilary Duff ha visto la nascita di una spaziale collezione trucco. Il 26 marzo, in collaborazione con Colourpop.com è stata lanciata la gamma make up dedicata a Lizzie McGuire. Sì, un evento gioiosamente nostalgico, dedicato a una serie trasmessa dal 2001 al 2004, il reboot annunciato è stato poi cancellato. Con grande delusione della stessa Hilary Duff. Che nella serie interpretava proprio la protagonista, Lizzie McGuire. Leggi su amica (Di lunedì 29 marzo 2021) Strana, soprattutto se ti chiami. E mentre dai alla luce il terzo figlio (con parto in acqua documentato da foto…), sei coinvolta in una seconda nascita. A distanza di due giorni dalla nascita del piccolo Mae James Bair (il 24 marzo), infatti,ha visto la nascita di una spaziale. Il 26 marzo, in collaborazione con Colourpop.com è stata lanciata la gamma make up dedicata a. Sì, un evento gioiosamente nostalgico, dedicato a una serie trasmessa dal 2001 al 2004, il reboot annunciato è stato poi cancellato. Con grande delusione della stessa. Che nella serie interpretava proprio la protagonista,

