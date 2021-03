Famiglia | Renzi | ‘in sedici mesi assegno unico dalla Leopolda a Gazzetta ufficiale’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – Domani, in Senato, viene approvata in via definitiva la legge sull’e universale. È la prima parte di una strategia più ampia che abbiamo definito Family Act. Questa fu anche la prima proposta programmatica del Pd alle elezioni del 2018: ecco perché giustamente molti parlamentari Pd stanno facendo tutto per rivendicarla. E io sono felice anche perché ricordo chi ha scritto quel programma e chi ha candidato quei parlamentari, anche quelli rimasti nel Pd. Ma il gioco de ‘L’ho detto prima io’ non ha senso in Parlamento: dobbiamo essere tutti insieme felici del risultato. E prendere atto che una idea passaallaufficiale in appena”. Lo scrive Matteonella sua ...