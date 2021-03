Fabbricare un’arma fai da te con la stampa 3D è diventato troppo facile

Leggi su wired

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il 7 marzo la polizia di Philadelphia, negli Stati Uniti, ha fatto irruzione nell’abitazione di Najaye Davis, 19 anni, trovando tre pistole non registrate, 8.600 dollari in contanti, caricatori e più di mille munizioni. Lo stesso armamentario è stato trovato nelle case di altri quattro ragazzi da diverso tempo controllati dalle autorità e ora arrestati con l’accusa di realizzare armi in plastica utilizzando modelli scaricati da internet enti 3D. Le armi sarebbero state poi destinate alla vendita. Le preoccupazioni degli americani verso le armi fai-da-te sono cresciute nell’ultimo anno: in molti Stati, i democratici segnalano l’aumento esponenziale delle vendite di componenti in plastica per le armi da fuoco, pericolose perché irrintracciabili dalle forze dell’ordine a causa della mancanza di numero di serie sul ricevitore, la parte dell’arma che viene ...