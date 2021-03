Ecco programma Calenda sui rifiuti: con noi Roma pulita e autonoma da subito (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – “Qual e’ la situazione a Roma per quanto riguarda la pulizia della citta’ e i rifiuti? Meta’ delle strade non sono spazzate a sufficienza. La raccolta differenziata e’ 15 punti sotto la media nazionale e negli ultimi quattro anni non e’ cresciuta neanche di un punto. Due terzi delle utenze porta a porta dichiarano che l’immondizia viene raccolta in ritardo.” “Per questo servizio scadente le imprese, come bar, ristoranti, negozi o alberghi pagano il doppio di Tari rispetto alla media nazionale. Sprechiamo 170 milioni di euro all’anno per mandare i rifiuti fuori Roma perche’ a differenza di tutte le altre capitali europee, non abbiamo impianti dove mandarli. L’assenteismo dei dipendenti dell’Ama e’ il doppio della media nazionale del settore. Un disastro gestionale. Non a caso, la pulizia della ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 marzo 2021)– “Qual e’ la situazione aper quanto riguarda la pulizia della citta’ e i? Meta’ delle strade non sono spazzate a sufficienza. La raccolta differenziata e’ 15 punti sotto la media nazionale e negli ultimi quattro anni non e’ cresciuta neanche di un punto. Due terzi delle utenze porta a porta dichiarano che l’immondizia viene raccolta in ritardo.” “Per questo servizio scadente le imprese, come bar, ristoranti, negozi o alberghi pagano il doppio di Tari rispetto alla media nazionale. Sprechiamo 170 milioni di euro all’anno per mandare ifuoriperche’ a differenza di tutte le altre capitali europee, non abbiamo impianti dove mandarli. L’assenteismo dei dipendenti dell’Ama e’ il doppio della media nazionale del settore. Un disastro gestionale. Non a caso, la pulizia della ...

Advertising

CotfasDorel : RT @sgretolatore: Ecco il mio programma per Roma: 1. Gestione rifiuti: buttare Calenda e Ricciardi nell'indifferenziata 2. Trasporti: manda… - horanshvg : RT @Gabri_strawb: Ecco Tommaso che vola sopra la bassezza di questo programma! #amici20 - chiara_furfaro : RT @Gabri_strawb: Ecco Tommaso che vola sopra la bassezza di questo programma! #amici20 - MamolkcsMamol : RT @sgretolatore: Ecco il mio programma per Roma: 1. Gestione rifiuti: buttare Calenda e Ricciardi nell'indifferenziata 2. Trasporti: manda… - gmailpuntocomm : RT @sgretolatore: Ecco il mio programma per Roma: 1. Gestione rifiuti: buttare Calenda e Ricciardi nell'indifferenziata 2. Trasporti: manda… -