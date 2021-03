Cresce l’attesa per l’aggiornamento iOS 14.5: previsioni su data di uscita (Di lunedì 29 marzo 2021) Il weekend che ci siamo appena lasciati alle spalle non ha regalato grosse sorprese per quanto il rilascio dell’aggiornamento con iOS 14.5, ma alcune considerazioni sulla data di uscita possiamo farle ugualmente dopo il nostro ultimo articolo a tema della scorsa settimana. Analizzando la questione più nel dettaglio, effettivamente, possiamo andare oltre le previsioni che ci parlavano di una possibile svolta già a fine marzo. Anche per gli utenti italiani che sono ansiosi di mettere le mani sull’upgrade per intenderci. Novità sull’aggiornamento iOS 14.5: le ultime sulla data di uscita Quali sono le informazioni che abbiamo al momento a proposito del tanto atteso aggiornamento iOS 14.5, soprattutto per quanto riguarda le previsioni sulla ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Il weekend che ci siamo appena lasciati alle spalle non ha regalato grosse sorprese per quanto il rilascio delcon iOS 14.5, ma alcune considerazioni sulladipossiamo farle ugualmente dopo il nostro ultimo articolo a tema della scorsa settimana. Analizzando la questione più nel dettaglio, effettivamente, possiamo andare oltre leche ci parlavano di una possibile svolta già a fine marzo. Anche per gli utenti italiani che sono ansiosi di mettere le mani sull’upgrade per intenderci. Novità suliOS 14.5: le ultime sulladiQuali sono le informazioni che abbiamo al momento a proposito del tanto atteso aggiornamento iOS 14.5, soprattutto per quanto riguarda lesulla ...

