Covid, Crisanti: “Impossibile eliminarlo, agire su letalità e varianti” (Di lunedì 29 marzo 2021) "Ormai è Impossibile eliminare il virus" della Covid-19, che "si è talmente radicato. Siamo riusciti finora a eliminare con il vaccino un solo patogeno, il vaiolo, e siamo quasi al limite per eliminare la polio, ma ci sono voluti decenni e decenni di vaccinazioni. Quindi non è realistico pensare che questo virus lo eliminiamo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 marzo 2021) "Ormai èeliminare il virus" della-19, che "si è talmente radicato. Siamo riusciti finora a eliminare con il vaccino un solo patogeno, il vaiolo, e siamo quasi al limite per eliminare la polio, ma ci sono voluti decenni e decenni di vaccinazioni. Quindi non è realistico pensare che questo virus lo eliminiamo". L'articolo .

