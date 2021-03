Comparto automotive chiede proroga per Documento Unico veicoli (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Comparto automotive nazionale (Anfia, Aniasa, Assilea, Federauto, Unasca e Unrae) ha chiesto con urgenza la proroga del termine per l’entrata a regime della nuova disciplina del Documento Unico (DU) di circolazione e proprietà degli autoveicoli, prevista per il prossimo 31 marzo. Il sistema, sottolinea in una nota il Comparto, “ancora non funziona a dovere, lo confermano i costi causati dalle criticità e dai disservizi che continuano a caratterizzare il nuovo sistema. Le citate associazioni continuano a evidenziare la lentezza e l’inadeguatezza della procedura digitale che ha triplicato i tempi di emissione dei documenti e quindi i costi per l’utente, con evidenti riverberi negativi sull’intero Comparto auto. A pochi giorni dalla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ilnazionale (Anfia, Aniasa, Assilea, Federauto, Unasca e Unrae) ha chiesto con urgenza ladel termine per l’entrata a regime della nuova disciplina del(DU) di circolazione e proprietà degli auto, prevista per il prossimo 31 marzo. Il sistema, sottolinea in una nota il, “ancora non funziona a dovere, lo confermano i costi causati dalle criticità e dai disservizi che continuano a caratterizzare il nuovo sistema. Le citate associazioni continuano a evidenziare la lentezza e l’inadeguatezza della procedura digitale che ha triplicato i tempi di emissione dei documenti e quindi i costi per l’utente, con evidenti riverberi negativi sull’interoauto. A pochi giorni dalla ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Comparto automotive chiede proroga per Documento Unico veicoli - - CorriereCitta : Comparto automotive chiede proroga per Documento Unico veicoli - MastroBlockcha1 : Le imprese del comparto automobilistico che investono sul 5G si aspettano un interessante ritorno sull'investimento… - gruppoapi : Sul @sole24ore un approfondimento sul settore #automotive alle prese con la pandemia #COVID19 ?? “click and collect”… - MissioneStartup : RT @Gazzetta5G: Le imprese del comparto automobilistico che investono sul 5G si aspettano un interessante ritorno sull'investimento. Quali… -