Chi si rivede: Marco Motta in gol in Indonesia. Un Soriano fa scintille in Germania. E in Scozia… Il weekend degli italiani all’estero (Di lunedì 29 marzo 2021) tps titleitaliani all’estero/tps titlePausa dai campionati, almeno quelli principali, per dare spazio alle Nazionali. Ma anche senza i tornei top sono tanti gli italiani, tra giocatori e allenatori, che stanno brillando all’estero o che comunque si sono messi in luce in questo weekend o, in generale, in questa settimana.Andiamoli a scoprire. Sono davvero in ogni zona del mondo… ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 29 marzo 2021) tps title/tps titlePausa dai campionati, almeno quelli principali, per dare spazio alle Nazionali. Ma anche senza i tornei top sono tanti gli, tra giocatori e allenatori, che stanno brillandoo che comunque si sono messi in luce in questoo, in generale, in questa settimana.Andiamoli a scoprire. Sono davvero in ogni zona del mondo… ITA Sport Press.

Advertising

ItaSportPress : Chi si rivede: Marco Motta in gol in Indonesia. Un Soriano fa scintille in Germania. E in Scozia... Il weekend degl… - francesco997453 : RT @claudia86672686: @francesco997453 Ma guarda chi si rivede!!!! Ciaoo - juancar80 : @Noiconsalvini Toh chi si rivede, Capezzone. Beh non c'è bisogno di dedicarsi alla Lega, loro fanno tutto, loro ris… - oceaniiall : @auntyspritz chi non muore si rivede - ssimon1900 : @Andress92573139 chi si rivede....?? Sono anni che non ti vedo più qua sopra...?? -