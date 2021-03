«Che tempo che fa»: dalle caldane ai tutorial anti-rughe, la «rivoluzione» di Luciana Littizzetto (Di lunedì 29 marzo 2021) È da anni che si parla di salotti al femminile e di spazi faticosamente conquistati, ma la verità è che certi argomenti e certe confidenze tra donne continuano ad essere tabù in televisione, come se la spia rossa della telecamera comportasse un’autocensura che spinge l’ospite e la padrona di casa a proseguire con il freno a mano tirato, ben consapevoli di non poter oltrepassare una certa soglia. Fortunatamente quel limite, spesso imposto anche dai doveri promozionali che, nove volte su dieci, monopolizza la conversazione in essere, sta cominciando pian piano ad allentarsi, e il merito è tutto di Luciana Littizzetto che, dall’autogestione di Che tempo che fa per l’assenza straordinaria di Fabio Fazio, ha iniziato a gestire le interviste con le ospiti donne in maniera informale, libera, mettendo le sue interlocutrici talmente a loro agio da dimenticarsi di essere riprese. https://twitter.com/lapinella/status/1376284535269261313 Leggi su vanityfair (Di lunedì 29 marzo 2021) È da anni che si parla di salotti al femminile e di spazi faticosamente conquistati, ma la verità è che certi argomenti e certe confidenze tra donne continuano ad essere tabù in televisione, come se la spia rossa della telecamera comportasse un’autocensura che spinge l’ospite e la padrona di casa a proseguire con il freno a mano tirato, ben consapevoli di non poter oltrepassare una certa soglia. Fortunatamente quel limite, spesso imposto anche dai doveri promozionali che, nove volte su dieci, monopolizza la conversazione in essere, sta cominciando pian piano ad allentarsi, e il merito è tutto di Luciana Littizzetto che, dall’autogestione di Che tempo che fa per l’assenza straordinaria di Fabio Fazio, ha iniziato a gestire le interviste con le ospiti donne in maniera informale, libera, mettendo le sue interlocutrici talmente a loro agio da dimenticarsi di essere riprese. https://twitter.com/lapinella/status/1376284535269261313

