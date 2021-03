Castagne non le manda a dire: “Gasperini non si controlla” (Di lunedì 29 marzo 2021) L’esterno Timothy Castagne si è espresso a muso duro contro i metodi di gestione del suo ex allenatore all’Atalanta Gian Piero Gasperini Timothy Castagne si sente rinato dopo aver lasciato l’Atalanta per il Leicester. Già tempo fa aveva confessato che con Gasperini non c’era un grande rapporto. Ora l’esterno è tornato a esprimersi sui metodi di gestione dell’allenatore nerazzurro. “Lì, quando perdi la palla, non mancano di fartelo notare. E a me non è mai piaciuto essere sgridato. Qui è più bello. Se sbagli qualcosa ti incoraggiano, ti dicono di pensare alla prossima azione.” L’ex Atalanta ha poi proseguito in un confronto tra Gasperini e il suo attuale allenatore: “Brendan Rodgers è una persona più calma. Con lui si parla, ascolta la nostra opinione, si può discutere. È un metodo che si ... Leggi su zon (Di lunedì 29 marzo 2021) L’esterno Timothysi è espresso a muso duro contro i metodi di gestione del suo ex allenatore all’Atalanta Gian PieroTimothysi sente rinato dopo aver lasciato l’Atalanta per il Leicester. Già tempo fa aveva confessato che connon c’era un grande rapporto. Ora l’esterno è tornato a esprimersi sui metodi di gestione dell’allenatore nerazzurro. “Lì, quando perdi la palla, non mancano di fartelo notare. E a me non è mai piaciuto essere sgridato. Qui è più bello. Se sbagli qualcosa ti incoraggiano, ti dicono di pensare alla prossima azione.” L’ex Atalanta ha poi proseguito in un confronto trae il suo attuale allenatore: “Brendan Rodgers è una persona più calma. Con lui si parla, ascolta la nostra opinione, si può discutere. È un metodo che si ...

