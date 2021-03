Benevento, Letizia: «I ragazzi di Scampia hanno diritto di sognare, come ho fatto io» (Di lunedì 29 marzo 2021) Gaetano Letizia, terzino del Benevento, ha parlato ai microfoni di ottopagine.it spiegando il gesto che ha fatto per il quartiere di Scampia Gaetano Letizia dal cuore d’oro. Il terzino del Benevento ha ristrutturato insieme al fratello Tony un campo da calcio a Scampia per permettere ai ragazzi del posto di poter giocare e, magari, evitare di prendere brutte strade. Un gesto di grande impatto che lo stesso Letizia ha sottolineato ai microfoni di Ottopagine.it. Scampia – «Credo sia giusto che i bambini e i ragazzi di Scampia abbiano il diritto di sognare, come ho fatto io. Dodici anni fa ero lì, su quel campetto. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Gaetano, terzino del, ha parlato ai microfoni di ottopagine.it spiegando il gesto che haper il quartiere diGaetanodal cuore d’oro. Il terzino delha ristrutturato insieme al fratello Tony un campo da calcio aper permettere aidel posto di poter giocare e, magari, evitare di prendere brutte strade. Un gesto di grande impatto che lo stessoha sottolineato ai microfoni di Ottopagine.it.– «Credo sia giusto che i bambini e idiabbiano ildihoio. Dodici anni fa ero lì, su quel campetto. ...

