Ashleigh Barty, avanza al Miami Open (Di lunedì 29 marzo 2021) Ci sono voluti tutti e tre i set a Ashleigh Barty per chiudere l'incontro contro la bielorussa Azarenko al Miami Open 2021 Un risultato che vale l'accesso ai quarti di finale dove l'avversaria sarà ancora di nazionalità bielorussa: Aryna Sabalenka, numero 7 del ranking mondiale. Salgono a 9 le vittorie ottenute qui a Miami e cambia l'equilibrio negli scontri diretti tra le due tenniste. Si erano incontrate due volte nel singolo con una vittoria ciascuna. Con oggi, Barty passa in vantaggio. Azarenka, sin dall'inizio attacca Barty usando il suo forte rovescio ma l'operazione viene bloccata senza troppe difficoltà dall'australiana. Barty utilizza i suoi colpi migliori dominando l'intero set. Un secco 6-1 è il risultato finale del primo set che si è ...

