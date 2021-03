Apple: 'l'App Store non è un monopolio' (Di lunedì 29 marzo 2021) Gli enti regolatori di una miriade di paesi, inclusi gli Stati Uniti, quelli dell'UE e dell'Australia, hanno definito l'App Store un monopolio. Una class action attualmente in corso nel sistema giudiziario degli Stati Uniti accusa Apple di utilizzare questo cosiddetto potere di monopolio per stabilire un prezzo delle app più alto di quanto normalmente potrebbero costare. E alla base di tutto questo c'è la cosiddetta Apple Tax, il taglio del 30% che Apple prende da molti pagamenti in-app. Anche Google lo fa, ma una grande differenza impedisce al Play Store di essere definito anticoncorrenziale come l'App Store. La differenza è che gli utenti di dispositivi Apple come iPhone e iPad non sono autorizzati a installare app da ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 29 marzo 2021) Gli enti regolatori di una miriade di paesi, inclusi gli Stati Uniti, quelli dell'UE e dell'Australia, hanno definito l'Appun. Una class action attualmente in corso nel sistema giudiziario degli Stati Uniti accusadi utilizzare questo cosiddetto potere diper stabilire un prezzo delle app più alto di quanto normalmente potrebbero costare. E alla base di tutto questo c'è la cosiddettaTax, il taglio del 30% cheprende da molti pagamenti in-app. Anche Google lo fa, ma una grande differenza impedisce al Playdi essere definito anticoncorrenziale come l'App. La differenza è che gli utenti di dispositivicome iPhone e iPad non sono autorizzati a installare app da ...

