Uzbekistan, i tifosi tornano allo stadio. E Shomurodov ne fa commuovere uno (Di domenica 28 marzo 2021) Eldor Shomurodov ha realizzato il sogno di un anziano tifoso uzbeko e lo ha commosso. Nelle scorse settimane l'attaccante del Genoa aveva ricevuto una lettera con tanti complimenti e la richiesta di una maglietta autografata. Così Eldor, prima della partita che ha visto il ritorno sugli spalti dei tifosi, vinta per 2-1 dall'Uzebekistan contro il Ghana Under 20, ha incontrato e regalato al signore la sua casacca numero 14. Lo riporta DerbyDerbyDerby.it. Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

