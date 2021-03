Musetti-Cilic in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 28 marzo 2021) Lorenzodovrà vedersela con Marin, in occasione del terzo turno deldi. Dopo la splendida cavalcata ad Acapulco, l’azzurrino ha eliminato Michael Mmoh e Benoit Paire negli Stati Uniti. Il croato, dal canto suo, ha sconfitto Cristian Garin in 3 set, dimostrando di poter ancora competere ad alti livelli, soprattutto sul veloce. La sfida tra l’italiano e il croato si disputerà lunedì 29 marzo, come primo match dalle ore 16.00 italiane. Latelevisiva sarà trasmessa da Sky Sport (canali 201 e 204), con livedisponibile tramite la piattaforma Sky Go. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti, approfondimenti e highlights ai propri lettori, così da seguire l’andamento dell’incontro. IL TABELLONE IL ...