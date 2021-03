Milan, Todibo: “Andare al Barcellona e non giocare, uno schifo” (Di domenica 28 marzo 2021) Milan, ricordi Todibo? Si è pentito di aver scelto il Barcellona. Ecco le sue dichiarazioni sulla scelta errata. Leggi su pianetamilan (Di domenica 28 marzo 2021), ricordi? Si è pentito di aver scelto il. Ecco le sue dichiarazioni sulla scelta errata.

Advertising

PianetaMilan : - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Todibo, ex obiettivo del #Milan: 'Andare al Barcellona e non giocare fa schifo. Vinto un campionato, ma è finto' https://t.c… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Todibo, ex obiettivo del #Milan: 'Andare al Barcellona e non giocare fa schifo. Vinto un campionato, ma è finto' https://t.c… - sportli26181512 : Todibo, ex obiettivo del Milan: 'Andare al Barcellona e non giocare fa schifo. Vinto un campionato, ma è finto': Je… - cmdotcom : #Todibo, ex obiettivo del #Milan: 'Andare al Barcellona e non giocare fa schifo. Vinto un campionato, ma è finto'… -