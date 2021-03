Meteo, l’anticiclone africano sempre più vicino: aumentano le temperature (Di domenica 28 marzo 2021) Non si arresta il miglioramento Meteo, con l’anticiclone africano che è sempre più vicino all’Italia: Domenica delle Palme calda e dalle temperature alte. L’Italia si appresta a vivere una ‘Domenica delle Palme‘ caratterizzata dalle restrizioni, ma a sorridere ai cittadini c’è il Meteo, con l’anticiclone che porterà una giornata di sole su tutta la penisola. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Non si arresta il miglioramento, conche èpiùall’Italia: Domenica delle Palme calda e dallealte. L’Italia si appresta a vivere una ‘Domenica delle Palme‘ caratterizzata dalle restrizioni, ma a sorridere ai cittadini c’è il, conche porterà una giornata di sole su tutta la penisola. L'articolo proviene da Inews.it.

