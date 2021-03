Maxi rissa a Fiumicino | 19enne accoltellato

(Di domenica 28 marzo 2021), ferito un ragazzo di soli 19 anni. Una ventina di giovani si sono dati appuntamento, sembra via social, in via Gismondi nel Comune in provincia di Roma per partecipare alla lite. Unè statoe trasportato al Grassi di Ostia. All’arrivo della polizia tutti i partecipanti allaerano già scappati. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

repubblica : Maxi rissa a Fiumicino, accoltellato 19enne. Era stata organizzata sui social - rep_roma : Maxi rissa a Fiumicino, accoltellato 19enne. L'appuntamento era stato organizzato sui social [Luca Monaco] [aggiorn… - i_love_gossip__ : RT @repubblica: Maxi rissa a Fiumicino, accoltellato 19enne. Era stata organizzata sui social - renatopapa2 : RT @RaiNews: Da una prima ricostruzione sembra che si tratti dell'ennesima #rissa organizzata sui social - francobus100 : Maxi rissa organizzata via social: ragazzo ferito a coltellate -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi rissa

Circa una ventina i ragazzi coinvolti, tutti giovanissimi. All'arrivo della polizia erano tutti fuggiti, tranne un 19enne ferito e trasportato in ospedale Di: Giammaria Lavena Un maxirissa fra giovani ...... ai domiciliari il 17enne accusato della morte - - > Leggi Anchetra giovanissimi a Formia, accoltellato e ucciso un 17enne: fermato un minorenne - - > Leggi Anche Monza,tra giovani ...Circa venti giovani si sono affrontati in strada in pieno giorno a calci e pugni. Poi la fuga prima dell’arrivo della polizia. L’appuntamento sui social L’appuntamento sui social per sfidare i divieti ...I giovani, pare una ventina, si sono affrontati in strada in pieno giorno a calci e pugni. Poi la fuga prima dell'arrivo della polizia ...